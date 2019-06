"Neglītās lellītes" ieradušās Latvijā

Pēc skolas beigām Sunmina devās atpakaļ uz dzimto Dienvidkoreju, kur turpināja vēstuļu saraksti ar savu simpātiju Deividu. Kādā no vēstulēm Deivids uzzīmēja savdabīgu radījumu un Sunmina nolēma pārsteigt savu mīļoto, pēc zīmējuma viņa pagatavoja plīša lellīti, kuru nosūtīja draugam ar nākamo vēstuli. Vēlāk šo lellīti ieraudzīja kāds ietekmīgs popkultūras skaistumveikaliņš un sāka izgatavot lelles vairumā. No tā brīža pasaule iemīlēja savdabīgās rotaļlietas un sākās neglīto lellīšu kults.

Muzikālā animācijas filma “Neglītās lellītes” tapusi, iedvesmojoties no šīm visā pasaulē populārajām plīša lellītēm, tas ir stāsts ir par Brīvdomātāju Moksiju no Neglītvillas, kur neparastais ir cieņā, savādais tiek uzskatīts par īpašu un skaistais ir kas vairāk par ārējo veidolu. Laiku pa laikam Neglītvillas iedzīvotāji palūkojas debesīs virs pilsētas, no kurienes uzrodas jaunas lellītes, kas tiek laipni uzņemtas viņu pulkā.