Apceļo Latviju! ⟩ Kājām gar Krievijas robežu

Ziemā, kad aukstumā nav kur likties, viņa nopērk vietu vienā no diviem Alūksnes pansionātiem. Helēnas pensija ir 100 eiro. Tagad dzīvo ar trešo vīru, divi iepriekšējie jau miruši. Viens no akmeņa pūslī, otrs no dzeršanas.

- Muļķa galva uz šejieni atnesa, - Helēna īsi pārstāsta savu dzīvi un to, kā nokļuvusi Pededzē. - Atbraucu no Bauskas rajona Iecavas 1993. gadā. Biju jauna, negribēju strādāt sovhozā. Aiziet uz konservu fabriku! Pastrādāju kādu gadu, divus. Es te iešu mīcīties pa ūdeni? Nē! Brūtgānu nekādu jēdzīgu nav. Prom uz Rīgu! Aizbraucu ar vienu draudzeni un strādāju uz dzelzceļa par remontnieku. Piecus gadus nostrādāju, jaunas sliedes liekot. Pienāca laiks ar puišiem iepazīties, un sadzīvoju bērnu. Ko nu darīsi ar to bērnu pilsētā? Ne naudas, ne kā... Atpakaļ pie mātes uz sovhozu. Māte mani ārā dzīt - man te ir otra meita ar vīru un bērnu, ko tu atbrauci? Kur nu iet!? Aizgāju uz miliciju un izstāstīju - tāda un tāda lieta, darbu vajag. Viņi mani tā papētīja, ieraudzīja vēderu - man jau četri mēneši. Uzsita pa plecu un teica tā - darbs būs, viss būs nokārtots. Kad vajadzēs strādniekus, tad pasauksim. Es laimīga atpakaļ uz Iecavu. Piedzemdēju dēlu, padzīvoju mājās bišku, un mani uz sovhozu izsauca strādāt. Līdz 19 gadiem nodzīvoju dzīvoklī. Bet tad nomira māsa, māsai vīrs un bērniņš. Tad nomira māte. Paliku es viena, un bērns skolā jālaiž. Naudas nav. Sāka jukt ārā sovhozi, kolhozi - kur nu? Ieraudzīja kaimiņiene no pirmā stāva un prasa: kas ir? Ko tu tāda melna nobēdājusies? Nāks zēns mājās, prasīs mātei ēst, bet man naudas nav. Kur es ņemšu? Ko iesākt? Viņa teica: nebēdā - dabūšu tev adresi un dabūsi sev vīru. Kad dēls sāka mani jau neklausīt, jau liels, uzsāka ar pavecāku sievieti dzīvot. Tai nāca kavalieri visādi uz mājām. Bija man dēls - nogrūda viņu pa trepēm lejā no otrā stāva. Nosita. Nezinu, kāpēc…