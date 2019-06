Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: līderi - zaudē, "Jelgava" - atveseļojas

Latvijas futbola "Optibet" virslīgas kārtējā spēļu kārtā neuzvarēja neviena no pirmā trijnieka komandām, turklāt abi līderi zaudēja, bet čempions un līderis vienā lomā savā laukumā piekāpās komandai, kas tobrīd turnīra tabulā atradās pēdējā vietā. Un tas nenotika turnīra pirmajās kārtās, kad šādi pavērsieni nav nekas neparasts, bet gan jau trešā riņķa pirmajās spēlēs - proti, kad jau aizvadīta puse no visa čempionāta. Vai vēl kāds apstrīdēs, ka "Optibet" futbola virslīga ir aizraujošākais no visiem Latvijas sporta spēļu komandu čempionātiem? Var (pareizāk - nevar!) iedomāties, kāds mūs gaida turpinājums un finišs.