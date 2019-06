Pērn pieaudzis nebanku kreditētāju izsniegto aizdevumu apmērs

Viņa sacīja, ka pērn spēkā bija licences 62 nebanku kreditētājiem, no kuriem 57 izsniedza jaunus kredītus. Tā dēvēto "ātro" kredītu sniedzēji bija 23, patēriņa kredītus izsniedza 18 komersanti, vienlaikus darbojās 16 lombardi, 13 hipotekārie kreditētāji un 15 līzinga sniedzēji.

Pagājušajā gadā no jauna izsniegto kredītu apmērs par 7% - no 587,06 miljoniem eiro 2017.gadā līdz 629,86 miljoniem eiro pērn. Tostarp "ātrajos" kredītos pērn izsniegti 263,7 miljoni eiro, kas ir par 10% vairāk nekā 2017.gadā, un veidoja 42% no visiem nebanku kreditētāju izsniegtajiem aizdevumiem.