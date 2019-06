Vai akcīzes karš nozīmētu lielāku pusaudžu dzeršanu?

Viņa diskusijas laikā arī norāda uz Lietuvas piemēru, kura no visām Baltijas valstīm izceļoties ar vislielāko alkohola patēriņu. «Tā ir aptuveni 23. vietā pasaulē, kas galīgi nav glaimojošs rādītājs,» saka žurnāliste. Viņa vērš uzmanību uz to, ka Lietuva pret šo lielo alkohola patēriņu esot cīnijusies tieši ar akcīzes nodokļa palielināšanu. Turklāt papildus šim pasākumam arī ieviesusi ierobežojumus alkohola tirdzniecības laikam. «Es pati biju pārsteigta, ka Lietuvā svētdien pēcpusdienā vairs alkoholu iegādāties nevarēja,» pauž Justoviča. Visbeidzot, viņa norāda, ka tieši sabiedrības veselības apsvērumi arī esot bijis viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tā ir pateikusi, ka Latvijas un Igaunijas potenciālajā akcīzes karā neiesaistīsies.