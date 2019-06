Miris repera Eminema tēvs, kurš tā arī nekad nesatika savu dēlu

Eminems, īstajā vārdā Maršals Brūss Maters III, nekad nav slēpis plašākai publikai par viņa ilgstošo aizvainojumu pret tēvu un bieži par to muzicējis savās dziesmās. Piemēram, hiti - "My Name Is" un "Cleanin' Out My Closet" - ataino repera izjūtas par tēva aiziešanu no ģimenes.