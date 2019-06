Dzērājšoferis izraisa sadursmi un cenšas piekukuļot policistus ar €2000

Lai izvairītos no administratīvā pārkāpuma protokola, vadītājs policijas darbiniekiem piedāvājis kukuli 2000 eiro apmērā.

Kukuļu došana saskaņā ar Krimināllikumu ir sodāma, un par to var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sods. Savukārt par auto vadīšanu reibumā vīrietim draud administratīvais arests no desmit līdz 15 diennaktīm, naudas sodus no 1200 līdz 1400 eiro, kā arī transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz četriem gadiem.