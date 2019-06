Zolitūdes traģēdijā cietušie emocionālās debašu runās uztur kaitējuma kompensācijas

Cietusī Austrīte Žarikova savā debašu runā uzsvēra, ka, viņas ieskatā, apsūdzētajam būvinženierim Ivaram Sergetam būtu nepieciešams piemērot bargāku soda mēru nekā to lūdz prokuratūra. Viņa arī uzsvēra, ka nevēl nevienam apsūdzētajam neko sliktu, bet uzskata, ka viņiem visiem ir nepieciešams saņemt sodu. Savukārt kāda cita cietusī tiesai norādīja, ka tas, ka lietā apsūdzētie nav atzinuši savu vainu un nav atvainojušies cietušajiem, norāda uz to, ka tiesai būtu nepieciešams piemērot viņiem reālu brīvības atņemšanu, nevis nosacītu cietumsodu.

Cietušie arī savās uzrunās norādīja, ka uztur pieteiktās kaitējuma kompensācijas, taču atsakās no tām daļā pret SIA "Maxima Latvia", jo lielāka daļa no cietušajiem ar uzņēmumu jau ir noslēguši vienošanos par kompensācijas izmaksu. Cietušo prasītās kompensācijas ir dažāda apjoma, piemēram, viens cietušais no apsūdzētajiem solidāri vēlas piedzīt 900 000 eiro, savukārt kāda cita cietusī vēlas piedzīt 50 000 eiro. Lietas prokurori aģentūrai LETA nekomentēja kopējo summu, ko vēlas piedzīt cietušie.