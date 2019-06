Tiešraide no četrām skatuvēm: Sarunu festivāls "Lampa"

TVNET sadarbībā ar LMT mājas viedtelevīziju piedāvā piektdien, 28. jūnijā no plkst. 12.30 tiešraidē no Cēsu pils parka sekot līdzi sarunu festivāla "Lampa" atklāšanas dienas diskusijām uz "Swedbank" izglītības skatuves. Skatītāji aicināti no plkst. 12.30 vērot arī paralēlās tiešraides no festivāla skatuves “Dzirkstele” un LIAA telts, bet no plkst. 14.00 – sarunas no skatuves “Prožektors”.