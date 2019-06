Latvijas filmu pasaules pirmizrādes Karlovi Varu festivālā

Divas no šīm filmām atlasītas KVIFF galvenajam dokumentālo filmu konkursam – starp desmit pretendentiem uz Kristāla globusu ir Lailas Pakalniņas režisētais trīs valstu kopražojums, pilnmetrāžas dokumentālā filma "Karote" (Spoon) un režisores Ksenijas Ohapkinas filma "Nemirstīgie" (Immortal / Surematu), kuras producējošās valstis ir Latvija un Igaunija, producenti Uldis Cekulis un Riho Vestriks (šī pati komanda kopā ar Lietuvas kolēģi Arūnu Mateli producēja arī simtgades filmu "Laika tilti", kura tikko saņēmusi balvu kā labākā dokumentālā filma Šanhajas starptautiskajā kinofestivālā, bet tieši pirms gada piedzīvoja pasaules pirmizrādi šajā pašā Karlovi Varu festivāla dokumentālo filmu konkursā).

Lailas Pakalniņas "Karote" ir filma par plastmasas karoti un par sabiedrību, kas sasniegusi tādu attīstības līmeni, ka no zemes dzīlēm iegūst naftu, transportē to uz pārstrādes rūpnīcu, kur pārvērš naftu par plastmasu; transportē uz citu rūpnīcu, kur plastmasai piešķir karotes formu; transportē karotes uz visādiem veikaliem un ēdvietām, kur karotes jēgpilnais mūžs ilgst pārdesmit minūtes, un... tad to izmet.