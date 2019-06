Latvijas NBS helikopters palīdz dzēst kūdrāju ugunsgrēku Lietuvā

Jau ziņots, ka ugunsgrēka dzēšanai norīkotas vismaz desmit autocisternas un cita speciālā tehnika, kas tiek piesaistīta no visas Lietuvas, taču neviens no Lietuvas Bruņoto spēku helikopteriem dzēšanā nevar piedalīties, jo šobrīd dežurējošie helikopteri "Dauphin" paredzēti tikai novērošanas funkcijām un dzēšanas darbiem nav domāti. Savukārt no trim armijas helikopteriem "Mi-8", kas piemēroti arī ugunsgrēku dzēšanai, vienam tiek veikta obligātā tehniskā apskate pēc 100 stundu darba, bet divi pārējie tiek remontēti.