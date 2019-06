Zemniekiem būs plašāk pieejama apdrošināšana pret sausumu

"Pērnā gada īpaši karstā un sausā vasara zemniekiem aktualizēja nepieciešamību apdrošināt sējumus pret sausuma radītiem zaudējumiem, diemžēl Latvijā šāds pakalpojums nebija pieejams. Priecājamies, ka mums ir izdevies salikt galvas kopā ar Zemkopības ministriju un radīt shēmu, lai arī sējumu apdrošināšana pret sausumu būtu interesants pakalpojums gan apdrošinātājiem, gan zemniekiem. Tas ir, lai vieniem būtu izdevīgi to piedāvāt, bet otriem - iegādāties," teica Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Vienlaikus asociācijā norādīja, ka apdrošināšana pret sausuma radītiem zaudējumiem zemniekiem bija daudz mazāk pieejama, jo tā reāli iespējama tikai tad, ja valsts daļēji kompensē izmaksātās atlīdzības. Problēma rodas tādēļ, ka sausums ir nevis lokāls negadījums, kā plūdi vai vētra, bet gan risks plašā teritorijā, un risku iestāšanās gadījumā prasa apdrošinātājiem ļoti lielas izmaksas. Šīs izmaksas var būtiski pārsniegt apdrošinātāju rīcībā esošos līdzekļus, kas uzkrāti no apdrošināšanas prēmijām, tādēļ bažās par spēju kompensēt zaudējumus cietušajiem apdrošinātāji līdz šim izvēlējās nesniegt šādu pakalpojumu.

Paredzēts, ka apdrošinātāji kompensācijai varēs pieteikt to zaudējumu atlīdzības daļu, kas pārsniedz kārtējā gadā un iepriekšējos gados lauksaimnieku iemaksāto kopējo apdrošināšanas prēmiju uzkrājumu virs 250% un nepārsniedz 60% no kopējās zaudējumu vērtības. Tāpat kopējais apdrošinātājiem izmaksājamās kompensācijas apmērs vienā gadā nedrīkstēs pārsniegt 1500% no kārtējā gadā iemaksāto prēmiju kopsummas.