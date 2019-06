Latvijas U-19 basketbolisti zaudē pirmajā PK spēlē

Trešā ceturtdaļa latviešiem izvērtās vēl nepatīkamāka, jo pēc piecām aizvadītām minūtēm Mali bija guvusi vairāk nekā 15 punktus, kamēr Latvijas izlase guva vien septiņus. Līdz ar to rezultāts uz tablo vēstīja 60:44. Ceturtdaļas turpinājumā Latvijas izlasei pagalam nevedās ar metienu realizāciju, bet aizvadītajās desmit minūtēs tika gūti vien 12 punkti, kamēr Mali iemeta divreiz vairāk un pirms noslēdzošās ceturtdaļas bija vadībā ar 68:49.

Noslēdzošajā ceturtdaļā latvieši krietni sasparojās un pēc piecām aizvadītām minūtēs spēja samazināt Mali 20 punktu pārsvaru vien līdz astoņiem, tomēr pēdējās četrās ceturtdaļas minūtēs abas komandas jau bija sakrājušas piezīmju normu, un to veiksmīgāk spēja izmantot pretinieki - divas minūtes līdz mača noslēgumam panākot jau 18 punktu pārsvaru ar 89:71. Latvijas izlase beigās gan nedaudz sadeldēja lielo starpību, bet ar to bija par maz, lai gūtu uzvaru. Līdz ar to pirmajā spēlē piedzīvots zaudējums ar 79:93.