"Lampas" tiešraide: saruna "Izmantojot jauniešu iespējas? Nafig man to vajag?"

Kā tas ir, pateikt jā un mesties iekšā sev nezināmajā? Kādas iespējas Latvijā un visā Eiropā jaunieši var izmantot neformālās izglītības ietvaros? Ar kādiem izaicinājumiem jauniešiem nākas saskarties? Ko tas prasa no jaunieša? Ko var mācīties un iegūt? Kāpēc to darīt un, galu galā, vai to vispār vajag darīt?