"Spartaks" turpina spēlēt lieliski, pārspējot arī RFS

Mača 50.minūtē RFS bīstami uzbrukuma pretinieku vārtiem, izdarot spēcīgu sitienu no gaisa, tomēr "Spartaks" vārtsargs Meļņičenko apturēja bumbu uz pašas vārtu līnijas, saglabājot rezultātu neizšķirtu. Nepilnas desmit minūtes vēlāk "Spartaka" uzbrucējs Verners Zalaks netālu no soda laukuma raidīja bumbu vārtu stūrī, bet Grigorjevs augstā lēcienā to atsita.