Saulkrastu iedzīvotājus satrauc jūrā plānotā dabasgāzes termināļa būvniecība

Rīgas jūras līcī, iepretim Skultes ostai, iecerētā sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un ar to saistītā gāzes cauruļvada būvniecība ieinteresējusi un satraukusi vismaz 100 Saulkrastu novada iedzīvotājus, kuri sestdien Saulkrastos bija ieradušies uz projekta sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, un daudzi no viņiem pauda bažas par to, kādu ietekmi šis projekts atstās uz visdažādākajām dzīves jomām - gan cilvēku ikdienu, gan vidi, gan tūrismu.