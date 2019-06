Leklērs Austrijā izcīna "pole position"; Hamiltonam - trīs starta vietu sods

Tiesa, kvalifikācijas sākumā Hamiltons patraucēja pieredzējušajam "Alfa Romeo" pilotam Kimi Reikenenam no Somijas, tāpēc tiesneši viņam vēlāk piesprieda trīs starta vietu sodu. Līdz ar to svētdien viņam būs jāstartē no piektās pozīcijas.

Savukārt uzreiz aiz labāko trijnieka kvalifikācijā sekoja soms Valteri Botass ("Mercedes") un dānis Kevins Magnusens ("Hass"), kuram gan piešķirta soda dēļ par ātrumkārbas maiņu svētdienas sacīkstes būs jāsāk no desmitās vietas. Sesto labāko laiku kvalifikācijā tikmēr uzrādīja Lielbritānijas pārstāvis Lendo Noriss ("McLaren"), kurš gan varēs svētdien startēt no ceturtās vietas, bet viņam sekoja "Alfa Romeo" piloti - Reikenens un itālis Antonio Džovinaci, kā arī francūzis Pjērs Gaslī ("Red Bull").

Tikmēr neveiksmīgu kvalifikāciju aizvadīja otrs "Ferrari" braucējs Sebastjans Fetels no Vācijas, kuram tehnisku problēmu dēļ trešajā kvalifikācijas kārtā neizdevās doties trasē, tāpēc viņš svētdienas sacensības uzsāks no devītās vietas, bet no desmitās to darīs Magnusens.