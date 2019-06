Bijušais dienesta vadītājs: PVD rīkojies profesionāli, aizturot no Ukrainas ievestās olas

Viņš piebilda, ka šajā situācijā ļoti būtiski ir izanalizēt salmonellas ierosināšanas cēloņus, tāpēc uzteicama PVD operatīvā rīcība, aizturot attiecīgās kravas ar Ukrainas izcelsmes olu produktiem. Tā kā starp ES dalībvalstīm nepastāv robežas salmonellas skartā produkcija teorētiski var tālāk tikt ievesta citās ES dalībvalstīs, piemēram, Lietuvā, Polijā un Čehijā un ļoti būtiski ir raudzīties, lai tas tā nenotiek. Tāpēc ES dalībvalstu atbildīgajiem dienestiem ir jābūt uzmanīgiem un jāprot operatīvi reaģēt uz aizdomām par kādiem produktiem, savukārt Ukraiņu ražotājiem jānodrošina visas nepieciešamās garantijas, ka to putnkopības fermās veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, ko rūpīgi ievēro Latvijā.

Veldre arī aicināja iedzīvotājus iegādāties tikai pazīstamu ražotāju konditorejas izstrādājumus, kā piemēram, bulciņas un kūciņas un pirkt tos no zināmiem tirgotājiem, tādējādi saņemot visu nepieciešamo informāciju par to izcelsmi un apstākļiem ražošanas procesā. Nekādā gadījumā nevajadzētu konditorijas izstrādājumus iegādāties no tā saucamajiem "ratiņtirgotājiem" vai citiem aizdomīgiem tirgoņiem.