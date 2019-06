Verstapens pāris apļus pirms finiša apsteidz Leklēru un uzvar Austrijā

Sacensības no "pole-position" sāka 21 gadu vecais Leklērs, kurš startā noturēja pirmo vietu. No augšgala pilotiem kāpums padevās tikai šī brīža čempionam Lūisam Hamiltonam no Lielbritānijas ("Mercedes"), kurš no ceturtās vietas startā pakāpās uz trešo pozīciju. Tikmēr Verstapens no trešās vietas atkāpās uz septīto pozīciju.