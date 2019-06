Ar latviešiem uz pjedestāla Madonā noslēdzies Eiropas čempionāts enduro

Kā TVNET informēja Latvijas Motosporta Federācijas ģenerālsekretārs Kaspars Kuļikovs, trasē devās 87 spēcīgi Eiropas čempionāta dalībnieki no trim Baltijas valstīm – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Čehijas, Slovākijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, kuri cīnījās par uzvarām savās klasēs. Un 50 Baltijas čempionāta dalībnieki, no kuriem astoņi sportisti paralēli piedalījās arī Eiropas čempionāta posmā.