Mūsdienu zīdaiņu alerģijas. No kā tās rodas un kā uzsākt piebarošanu?

Pirmkārt, jāizvēlas piemērots laiks piebarošanas uzsākšanai. Parasti to iesaka darīt no 17. līdz 26. bērna dzīves nedēļai jeb 4–7 mēnešu vecumā. Tomēr, pirms dažādot mazuļa ēdienkarti ar citiem produktiem papildus mammas pienam, jāizvērtē bērna veselības stāvoklis, augšana un attīstība, ko pilnvērtīgi varēs veikt ģimenes ārsts.

Lai gan ar govs piena olbaltumvielām zīdainis iepazīstas jau brīdī, kad māte, barojot bērnu ar krūti, iekļauj pienu saturošus produktus pati savā uzturā, govs piena alerģija ir viena no visizplatītākajām pārtikas alerģijām zīdaiņiem un bērniem. Tā mēdz piemeklēt 2–7,5 % bērnu un izpaužas jau pirmajā dzīves gadā. Uzsākot piebarošanu, pienu iesaka iekļaut mazuļa uzturā pēc gada vecuma sasniegšanas, taču skābpiena produktus – kefīru, bezpiedevu jogurtu vai biezpienu – lēnām var ieviest ēdienkartē aptuveni 8 līdz 10 mēnešu vecumā.

Ņemot vērā lielo alerģiju risku, ko rada olas baltumā esošās olbaltumvielas, olas zīdaiņu uzturā iesaka piedāvāt tikai pēc gada vecuma. Olas dzeltenumam ir zemāka alergenitāte, tāpēc no sākuma ieteicams lietot to un tikai pēc tam – veselu olu. Olas dzeltenumu var pamazām ieviest uzturā no 8 mēnešu vecuma. Ir vērts iegaumēt, ka, olu termiski apstrādājot, alergenitāte samazinās!