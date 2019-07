Nirēji Kiprā atrod pirmo neskarto romiešu kuģa vraku

Kuģa vraks atradās Kipras kūrortpilsētas Protarasas piekrastē. Šī pilsēta ir pazīstama ar savām pludmalēm, un vraks guļ netālu no vietas, kur mūsdienās sauļojas un atpūšas neskaitāmi tūristi.

Šīs amforas, visticamāk, radītas Sīrijā un Kilikijā – agrīnās romiešu provinces, kas tagad ir daļa no Dienvidturcijas Vidusjūras piekrastes.

Paziņojumā teikts, ka atrastā vraka pētniecība varētu jaunā gaismā parādīt to, cik izplatīta un kādos mērogos norisinājās tirdzniecība starp Kipru un pārējā Romas provincēm.

Kipra ir pazīstama ar savu bagātīgo arheoloģisko vēsturi. 2015. gadā pētnieki atrada 2400 gadu senas bagātas ģimenes kapenes, kas bija pilnas ar artefaktiem to skaitā dārgumiem, figūrām, ieročiem un vāzēm. Tajā pašā gadā arheologi ziņoja par 1500 senu amuletu, uz kura bija iegrebts palindroms (no abām pusēm vienādi lasāms vārds) no 59 burtiem.