Singapūras satīns: "Ir ļoti viegli “pazust” 21. gadsimtā"

Mums šķiet, ka jebkuram “māksliniekam” vai “mūziķim” nav “pilns rublis”. Normāli, veselīgi un laimīgi cilvēki nedēļas nogalēs aizbrauc uz vasarnīcu nopļaut zāli, pacept gaļu un padzert alu, bet visi dīvaiņi meklē visdažādākos ekspresijas veidus, kā sevi izlikt pasaulei. Mums šķiet, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs sadzīvojam ar mūsu personīgajām problēmām. Ieslēdzamies studijā un ražojam mūziku.

Kāpēc, jūsuprāt, ir tik grūti par to skaļi runāt? Vai šī kā dreiz b ū s t ēma, no kuras sarunās cilvēki neizvairīsies?

Par to Latvijā ir grūti runāt, jo mums velkas līdzi PSRS mentalitātes mantojums. Kā mēs visi zinām, PSRS cilvēkiem “nebija psihisko traucējumu un mentālo slimību”. Tas stereotips iesakņojies joprojām - lielākā daļa cilvēku no tās ēras to neuztver nopietni vai pat apspiež, kā rezultātā mums ir redzamas ļoti bēdīgas sekas un statistika.