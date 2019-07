Saulkrastos šovasar turpina skanēt džezs

Līdzās jau iepriekš pieminētajam festivāla galvenajam viesiem, sastāvam “Moshulu”, kas ar savu sniegumu 20. jūlija vakarā noslēgs festivālu, visas nedēļas garumā uz skatuves kāps ne mazums atzītu un izcilu džeza mūziķu, tādi kā virtuozais saksofonists Claudesn Louis ar grupu “CieL Experience” no Floridas, grupa no Ungārijas “Silhoiette” kopā ar perkusionistu, vokālistu un komponistu no ASV Vinx, pašmāju veiksmīgākā džezfanka grupa “Very Cool People” kopā ar viesmāksliniekiem, muzicēs trīs bigbendi – Kauņas Bigbends no Lietuvas, RDKS JVLMA Bigbends no Latvijas un Interfak Bigbends no Beļģijas, kā arī divi atšķirīgi, taču izcili basģitāristi – jaunā, strauji uzlecošā zvaigzne no Polijas Kinga Glyk, un vispasaules mūzikas aprindās plaši pazīstamais franču basģitārists SHOB.