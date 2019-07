Linda Mūrniece: "Man ir ļoti svarīga atzinība no cilvēkiem"

"Cilvēcībā sacensties nevar. Uzvar visi. Tas ir tas, kas patiešām svarīgi. Cilvēcība. Līdzjūtība. Sapratne. Pāri visam - Mīlestība (jā - ar lielo burtu, jo to tā pelnījusi). Katram ir savs uzdevums dzīvē un mēs katrs cenšamies to izpildīt. Kā protam. Pietiek ar to, ka esi labs cilvēks un nedari nevienam pāri? Pietiek ar to, ka vienkārši esi? Pietiek ar to, ka mīli un tevi mīl? Varbūt pietiek ar to, ka esi viens, nevienu nemīli, bet tev ir suņuks, ko paņēmi no patversmes? Vai pārnesi ezi pāri ceļam, lai nesabrauc un iedevi eiro dzērājam, kam to nekavējoties vajadzēja? Pietiek ar to, ka vienkārši esi un kāds tādēļ ir laimīgs. Un gatavs dalīties ar visu. Pietiek ar cilvēcību. Ar Mīlestību. Un nevajag sacensties sasniegumos. Esot šajā pasaulē, mēs esam sasnieguši daudz. Jo - katrs citādāks un katrs ar savu sūtību," emocionālo vēstījumu noslēdz Mūrniece, piebilstot: "P.S. Tomēr man ir ļoti svarīga atzinība no cilvēkiem. Par to, kas esmu, ko daru un ko varu. Un nekad pat bezpajumtnieku neesmu uztvērusi kā kādu, kas mazāk sasniedzis... Jo nezinu viņa dzīves stāstu un viņa uzdevumu šai dzīvei. Mēs visi esam vienādi."