"The Killers" Glastonberijā uz skatuves aicina "Pet Shop Boys" un "The Smiths" ģitāristu

Jau pirms festivāla solists Brendons Flauerss (Brandon Flowers) minēja, ka ciemiņi būs, bet tikai sestdien vakarā publika varēja skatīt vaigā šo pārsteigumu.

Viens no pārsteigumiem bija bijušais Mančestras leģendu The Smiths ģitārists Džonijs Marrs (Johnny Marr), kurš izpildīja klasisko "killeru" hitu "Mr Brightside", kā arī "smitu" klasisko skaņdarbu "This Charming Man".

The Killers "This Charming Man"

Otrs pārsteigums - visu laiku veiksmīgākais britu popmūzikas duets, kas visā pasaulē pārdevis ap 50 miljoniem ierakstu - "Pet Shop Boys".

Flauers un solists Neils Tenents (Neil Tennant) izpildīja populāro astoņdesmito gadu diskotēku grāvēju "You Were Always On My Mind". "Pet Shop Boys" pievienojās vēlāk arī dziesmas "Human" priekšnesumā.

Video: The Killers "Always On My Mind" (ar The Pet Shop Boys) (Glastonbury 2019).

The Killers un Džonijs Marrs.

Festivāls svētdien noslēdzās ar grupas "The Cure" lielkoncertu.

Roberts Smits (The Cure) FOTO: AP/REUTERS/EPA/API