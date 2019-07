Saulrieta koncerts Mārupē. Rokenrola un blūza vakars ar Tīnas Tērneres radinieku

Jūdžins ar mūziku nodarbojas jau no piecu gadu vecuma, muzicējot kopā ar tēvu, blūza ģitāristu, zināmu kā Hideway Slim. Pats Jūdžins apgalvo, ka savas ģitārspēles prasmes viņš ir mantojis no tēva, bet dziedāšanas talantu no mātes. Jūdžina māte ir no Buloku ģimenes, no tās pašas no kuras nāk Anna Meja Buloka jeb plašāk pazīstama un par “Rokenrola karalieni” dēvētā Tīna Tērnere.