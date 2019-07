Džeka Vaita grupa "The Raconteurs" pirmo reizi iekaro "Billboard 200"

Mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati liecina, ka albums "Help Us Stranger" nedēļas griezumā pārdots 84 000 vienību. Tajā skaitā 25 000 vinilplašu.

"The Raconteurs" pirmajā desmitniekā viesojušies arī agrāk - albumi "Consolers of the Lonely" (2008) un "Broken Boy Soldiers" (2006) spēja pakāpties līdz 7. vietai.