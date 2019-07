ES līdzekļu apguve un faktori, kas liecina par krīzes tuvošanos

- Runājot par šo plānu, saistībā ar “Brexit”. Vai Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības var to kaut kādā veidā ietekmēt?

Otrais, kas jāņem vērā – Lielbritānija tomēr arī ir liela saņēmēja no šī Junkera plāna. Līdz ar to jā – no vienas puses, ES budžets “Brexit” dēļ būs mazāks, līdz ar to šo Junkera plānu tas neietekmē, bet kaut kādā ziņā Lielbritānijas izstāšanās ietekmēs ES budžeta kopapjomu, ja vien pārējās dalībvalstis nelems palielināt iemaksas budžetā. Lielbritānija arī būs zaudētāja, jo tā vairs nevarēs neko iegūt no šī investīciju plāna. Droši vien britiem ir savi plāni, kā slēgt jaunus tirdzniecības līgumus ar citām valstīm. “Brexit” ietekmē principā jebko, kas notiek ES, tostarp arī to finansējuma apjomu, kas ir pieejams Latvijai.