Pēc veiksmīgā debijas singla, Patriša laiž klajā jaunu dziesmu "Visu un vēl vairāk"

Dziesma “Visu un vēl vairāk” tapusi, sadarbojoties somu, zviedru un latviešu māksliniekiem. Mūzikas autori ir Nelli Milan, Kristine Bogan and Kim W, vārdu autori ir pati Patrīcija, Rūdolfs Budze, Mikus Fišfelds, Māra Upmane-Holšteine, bet dziesmu producējis Kim W.

Dziedājusi jau no mazotnes, kopš 11 gadu vecumu piedalījusies vairāk nekā 60 vokālistu konkursos, gūstot godalgas gan Latvijā, gan ārvalstīs, un jau no 15 gadu vecuma uzstājusies ar savu pavadošo sastāvu, Patriša šī gada februārī izdeva pirmo singlu “Es varu būt tā” sadarbībā ar Universal Music, kas radiostacijās ātri vien kļuva par vienu no spēlētākajām latviešu mūzikas dziesmām, bet Youtube vietnē nu skatīts jau vairāk nekā 700 000 reizes.