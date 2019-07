Tuvojas festivāls "Country Bauska"

Klausītājus priecēs tādas pašmāju mūzikas grupas kā “Latvian Blues Band”, “Dakota”, “Sestā jūdze” un citas. Viesošanos Bauskā savā pasaules turnejā iekļāvis ģitārists Alberts Lī un “Cousin Hatfield”. Šī gada festivāla kopējais mērķis ir atklāt kantri mūzikas žanra daudzveidību un popularitāti pasaulē, iepazīstinot ar to festivāla apmeklētājus.

Alberts Lī FOTO: publicitātes

Mārtiņš Jātnieks, mūziķis, festivāla “Country Bauska” producents: “Līdz festivālam atlikušas mazāk nekā divas nedēļas. Pašlaik norisinās aktīvi sagatavošanās darbi. Paralēli tam, ka teritorijā būs divas skatuves, uz kurām divu dienu garumā kāps virkne pasaulē un Eiropā atzītu mākslinieku, kā arī pašmāju zvaigznes, 13. jūlijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.30 Bauskas novada domes stāvlaukumā norisināsies brīvkoncerts, kas būs pieejams kā pilsētas iedzīvotājiem, tā arī novada viesiem. Plašā festivāla programma ļaus apmeklētājiem gan iepazīties ar mūzikas žanra aktualitātēm pasaulē un Eiropā, gan pavisam noteikti nodrošinās iespēju “izdziedāties” pie vietējo mūziķu dziesmām. Arī es, kopā ar savu radošo grupu uzstāšos festivāla otrajā dienā, tāpēc pašlaik papildus organizatoriskajiem darbiem, ar grupu norisinās arī visai intensīvi mēģinājumi. Repertuārs ir gatavs, un viena no dziesmām, ko dzirdēsiet no mūsu puses Bauskā, ir jaunākais skaņdarbs “Tavas acis”. Tiekamies tur!”

Festivāla producents Uldis Ozoliņš: “Esmu pārliecināts, ka mūsu šī gada festivāls būs viens no spilgtākajiem Eiropā. Mums izdevies piesaistīt divus izcilus ārzemju māksliniekus. Ja aplūkojam līdzīgu festivālu programmas kaimiņos, tad mūsu programma ir krietni profesionālāka un piesātinātāka. To apliecina arī lielā interese no ārzemju žurnālistiem un klausītājiem. Jau sen vairs nav pieejamas brīvas vietas novada tuvākajās viesnīcās. Šogad esam iekļāvuši programmā rindu jaunu latviešu kolektīvu, kuri pēdējos gados sevi lieliski apliecinājuši šajā žanrā. Mūsu mērķis ir sasniegt labākā Eiropas kantri festivāla statusu un uzskatu, ka šis gads tam būs nopietns pieteikums.”

“Festivāla noslēgumā apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt kantri mūzikas leģendas Alberta Lī ģitāras skaņas. Viņš bieži muzicējis kopā ar Ēriku Kleptonu, pēdējā laikā mūziķim ir koncertprogrammas ar Vinsu Džilu un Viliju Nelsonu. Pirmo reizi prestižajai “Grammy” balvai viņš tika nominēts kā komponists, kad sarakstīja dziesmu “CountryBoy”, ko izpildīja Rikijs Skags. 2002. gadā viņam piešķirta “Grammy” balva kā labākajam kantri mūzikas ģitāristam. Latvijā Albertu Lī jau pazīst, jo pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad Pits Andersons Rīgā organizēja rokenrola festivālu, viņš uzstājās kopā ar grupu “Rhytm Kings”

Kā otrs galvenais mākslinieku kolektīvs “Cousin Hatfield” ir vieni no retajiem Eiropā, kas uzstājas western swing stilā. Tas noteikti ir viskrāšņākais no visa ko kantri mūzika piedāvā, proti - tradicionālā kantri sintēzi ar džeza mūziku. Tā ir tehniski sarežģīta un no mūziķiem prasa augstu profesionalitāti. Tajā pašā laikā western swing ir ļoti dzīvespriecīgs, piesātināts ar aranžējumiem un galvenais - dejot aicinošs. Salīdzinājumam varam atgādināt “Asleep At The Wheel” viesošanos Bauskā 2008. gadā. Jāpiebilst, ka pērn “Cousin Hatfield” pēc žurnālistu vērtējuma tika atzīts kā ”labākais jaunienācējs” Eiropas kantri mūzikas rotācijā,” stāsta Ozoliņš.

Uz festivāla lielās skatuves uzstāsies arī Igaunijas grupa “Chick N Band”, vācu “Big S”, kā arī virkne pašmāju mūziķu: “Latvian Blues Band“, “Carnelian & Bekars Band”, “Sestā jūdze”, “Dakota”, “The Rolltones” un “Martins Jatnieks Band”.

Savukārt, paralēli uz festivāla mazās skatuves uzstāsies: “Eddie Dove Band”, “Hank Williams Tribute” no Lietuvas, “Bekars”, Aivars Birzmalis un Jānis Misiņš, “Zelta kniede”, “Mustangs”, “CountrySide”. Tāpat, abu festivāla dienu garumā paredzēti līnijdeju priekšnesumi.

