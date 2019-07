Ar bezmaksas koncertu Stacijas laukumā sākas festivāls "Rīgas ritmi"

Koncertsezonas atklāšana 2. jūlijā notiks ar krāšņu festivāla “Rīgas ritmi 2019” mākslinieku uzstāšanos, kuras laikā apmeklētājiem būs iespēja baudīt vairāku festivāla dalībnieku – Latvijas un ārzemju mākslinieku – priekšnesumus. Būs dzirdami mūziķi no Latvijas un Krievijas – “Radio Trio” – Gabriēla Zvaigznīte, Madara Dzintara-Pluša un Katrīna Anna Vīgante, kura sastāvā ir arī Viktors Ritovs – klavieres, Rihards Goba – ģitāra, Andris Grunte – bass, Artis Orubs – bungas. Koncertā uzstāsies arī džeza dīva Kristīna Kovaļova no Sanktpēterburgas. Pērn viņa plūca uzvaras laurus jauno izpildītāju konkursā “Riga Jazz Stage”. Kristīna dzimusi Ukrainā, ietekmējusies no ukraiņu kultūras un mūzikas un izpilda ne tikai pasaulslavenus džeza standartus, bet arī pati savu mūziku. Māksliniece uzstāsies kopā ar Viktoru Ritovu, Rihardu Gobu, Andri Grunti un Arti Orubu.