Kristīne Virsnīte: "Vienmēr esmu vēlējusies suni, tomēr apzinos, ka man tāda nebūs"

Šīs bija maģiskas trīs nedēļas mums visiem kopā, mēs pirmo reizi dzīvojām mierīgi, neizšujot visu apskates zemi krustdūrienā, kā parasti to darām. Taču zināt, kas šo ceļojumu padarīja neaizmirstamu? Jūs! Tik daudz vēstuļu, tik daudz iedvesmas, mani Instagrama rādītāji sajuka prātā un atklāja neticamus skaitļus, taču tam nav nozīme, svarīgākais ir apziņa, ka esam jūs pavilkuši uz piedzīvojumiem, tā ir labākā dāvana mums, kas dzīvo, lai ceļotu! Atzīšos, kādreiz sapņoju rakstīt Lonely Planet ceļojumu ceļvežiem, gribēju būt viena no viņiem, kas dodas nezināmajā, taču jāsaka, mans sapnis ir piepildījies ar uzviju, nē, es neesmu viena no Lonely Planet rakstniecēm, vēl labāk - man ir iespēja rakstīt šeit Instagramā jums, kas atbalsta un iedegas tik pat karsti, cik mēs, nokļūstot citādākā kultūrā, kur valda citi likumi. Instagarams ir domāts tam, lai mēs atklātu to, cik neparasta ir pasaule, jo šeit nav laika un valstu robežu. Man ir prieks, ka jūs sajutāt īsto vēstījumu, jo tas nebija rādīt, redz kā mēs varam, kamēr jūs mājās, tas bija atklāt - ja mēs varam, jums arī tas izdosies, tik uzdrošinieties! Es no visas sirds ticu, ka mēs esam pasaules pilsoņi neatkarīgi no tā vai mūsu āda ir bāla vai tumša kā nakts, vai mēs runājam latviešu valodā vai varbūt nemaz neprotam rakstīt. Lai kur mēs pasaulē nokļūtu, tur tāpat cilvēki meklē laimi, viņi priecājas un raud, viņiem dzimst bērni, viņi iegūst un zaudē, mēs visi ejam vienā virzienā, tikai mūsu ceļi mēdz atšķirties. Un te mūsu vienīgās kopbildes no piedzīvojumiem Marokā, taču arī tam nav nozīmes, jo mēs zinām, ka bijām kopā daudz vairāk nekā bildes spēj atklāt! . . “Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.” — Andre Gide . . #virsnīšiceļo #morocco #mirleft #africa #atlanticocean #travelingfamily #travelwithkids #travelingkids #travelistolive #travel #traveling #lonelyplanet #ourlonelyplanet #backpacker #travelmorocco #visitmorocco . 📷: @marie.sarah.b thank you for the beautiful photos, it was a great pleasure meeting you! 🌴

