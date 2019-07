Busulis ar sievu bauda romantiku Ņujorkā

Paldies par apsveikumiem vārda dienā 💐... Lasu un priecājos .. 📃🎂 .. Спасибо за ваши поздравления ... 🌹.. Читаю и радуюсь ... ❤️ #VārdaDiena #Именины #Imants #Ingars #intars #intarsbusulis #CentralParkNYC #intarsbusulis #интарсбусулис

A post shared by iитαяѕ вυѕυℓiѕ 💎 (@intarsbusulis) on Jul 1, 2019 at 1:35pm PDT