Bruklinas popa psihedēliķi "Yeasayer" laiž klajā jaunu plati

Albums ierakstīts laikā no 2016. līdz 2019. gadam. No albuma jau izdoti četri singli "I'll Kiss You Tonight", "Fluttering in the Floodlights", "Let Me Listen in on You" un "Ecstatic Baby" (skat. video). Saturiski dziesmu vārdi skar Donalda Trampa Ameriku, korumpēro politisko eliti.