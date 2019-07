Pirmsnāves pieredze varētu rasties, nomodam saplūstot ar sapņiem

Jaunajā pētījumā zinātnieki izanalizēja informāciju, kas iegūta no 1034 cilvēkiem 35 valstīs. Pētnieki viņiem jautāja, vai viņi kādreiz ir piedzīvojuši pirmsnāves pieredzi. Tiem, kuri atbildēja apstiprinoši, bija jāatbild uz 16 jautājumiem, kas radīti tā, lai pētnieki varētu identificēt un raksturot cilvēku dažādās pirmsnāves pieredzes.

Kopumā 289 cilvēki bija piedzīvojuši kādu no pirmsnāves pieredzēm. No tiem 106 cilvēkiem, balstoties uz atbildēm, pirmsnāves pieredze bija īsta. Visbiežākā pirmsnāves pieredze bija neparasta laika uztvere, ārkārtīga domu plūsma, īpaši spilgtas maņas un ārpusķermeņa sajūta.

Aptuveni pusei no tiem, kuri ziņoja par patiesu pirmsnāves pieredzi, tā norisinājās dzīvībai bīstamās situācijās, piemēram, autoavārijās vai slīkšanas gadījumos. Savukārt otrai pusei šī pieredze parādījās spēcīgu emociju brīžos, piemēram, dzemdībās vai pēc tuva cilvēka zaudējuma.

Kāds cits pētījuma dalībnieks, kurš bija piedzīvojis slīkšanu, stāstīja: “Es jutos tā, it kā mana dvēsele tiktu vilkta ārā no mana ķermeņa. Es it kā peldēju gaisā.”