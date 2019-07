Bārtija ar uzvaru sāk pirmo "Grand Slam" turnīru pasaules ranga līderes godā

Bārtija, kurai ir 23 gadi, šobrīd ir ceļā uz to, lai pirmo reizi kopš 2015.gada kāda no tenisistēm uzvarētu gan Francijas atklātajā čempionātā, gan Vimbldonā. To kā pēdējā paveikusi amerikāniete Serēna Viljamsa. Par pasaules ranga līderi austrāliete kļuva jūnijā.