“Mākslai vajag telpu” vasaras mājā atklāta instalācija "Visas Stankeviča līnijas"

Izstādē vērojama mākslinieku veidota scenogrāfiska instalācija “Visas Stankeviča līnijas”, kas ir viņu redzējums par Stankeviča kaleidaskopisko māksliniecisko mantojumu. Mākslinieka fenomens izpaužas viņa daudzpusībā, kas kā dimants nezaudē kvalitāti nevienā no šķautnēm. Izstāžu zāli iespējams izstaigāt labirintā, katrā no labirinta telpām atklājot līniju rakstus, ritmus, kas būs atvasināti no Aleksandra Stankeviča nozīmīgākajiem darbiem dizainā, ilustrācijā, glezniecībā un karikatūrā. Labirinta telpu tīklojums atgādinās nosacītu bišu šūnu ornamentu, veidojot atsauci gan par mākslinieka darba spējām, gan par leģendāro bilžu grāmatas sērijas “Bitīte” logotipu.

Svens Neilands ir viens no tiem Latvijas jaunās paaudzes māksliniekiem, kas ir apveltīts ar asu mākslinieka prātu, spējot idejas uzburt šķietami no nekā. Vienlaikus, Svens ir izcils zīmētājs, kuram nav neuzzīmējamu lietu un neatrisināmu tēmu. Mākslinieks nebaidās ne no liela formāta darbiem, ne miniatūrām, darbos saglabājot idejas intensitāti un skaidrību. Svena īpatnā krāsu izjūta aplūkojama BIKIBUKA sērijas grāmatiņā Nr. 91 “Sapņu burvis”, kur Friča Bārdas vēstījums atklāts savdabīgā stilistikā, līniju ritmus kombinējot ar vijīgas formas laukumiem.

Anna Zvaigzne, beidzot LMA, izveidoja vērienīgu, monolītu sietspiedes darbu sēriju, kurai par iedvesmu ņemts skandināvu Jantes (Janteloven, dāņu) likumu kopums par savstarpējo vienlīdzību sabiedrībā: “You are not to think you're anyone special or that you're better than us.”(Tev nebūs domāt, ka esi kas īpašs vai, ka esi labāks par mums) Šis citāts spligti raksturo arī Annas personību un grafisko rokrakstu, kas tiecas pēc formas skaidrības, līnijas tīrības un izteiksmīgas krāsu laukumu attiecību saspēles. Māksliniece ir ilustrējusi dzejas bilžu grāmatas sērijas BIKIBUKU Nr. 89, veidojot lakoniskas, bet spēcīgas ilustrācijas Ingas Gailes dzejolim “Emīli, Emīli”. Anna Zvaigzne strādā LMA Grafikas katedrā un, vadot radošus projektus, palīdz studentu un pasniedzēju saimei uzturēt neizsīkstošu tiekšanos pēc jaunām idejām mācību procesā.