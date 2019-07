Plūdu draudu brīdinājuma sistēmas uzlabošanai VARAM lūgs €6,7 miljonus

Runājot par prioritārajiem pasākumiem plūdu draudu un risku brīdināšanas un informācijas jomā, nepieciešama LVĢMC un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) kopīgas hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas izveide, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām parādībām, gan to sekām un nepieciešamo rīcību.

Tāpat nepieciešama informācijas apkopošana par komersantu, pašvaldību un citu informācijas turētāju rīcībā esošajiem hidroloģiskajiem novērojumiem, kā arī nepieciešami grozījumi tiesiskajā regulējumā, kurā jānosaka, ka mazo hidroelektrostaciju to augšbjefā un lejasbjefā jāuzstāda ūdens līmeņa sensori, nodrošinot LVĢMC un Valsts vides dienesta piekļuvi operatīvajiem datiem hidroloģiskās situācijas monitoringam un operatīvajai prognozēšanai.

Tāpat nepieciešams definēt plūdu riska brīdinājumu kritērijus, nosakot vadlīnijas to piemērošanai, nepieciešama nacionālas nozīmes plūdu riska teritoriju pārskatīšana, kā arī detalizētākas applūšanas varbūtības aprēķins visai Latvijas teritorijai, iekļaujot applūšanas atkārtošanos arī reizi divos, piecos, 20 un 50 gados un jāveic citi darbi.

"Tā kā pašlaik Latvijā oficiāli nav definēti plūdu brīdinājumu kritēriji, nepieciešama to noteikšana, iesaistoties pašvaldībām, kā arī VARAM un VUGD, nosakot vadlīnijas valstiskā līmenī," uzskata VARAM.

Ņemot vērā iepriekš situācijas izklāstu un prioritāri risināmo problēmu uzskaitījumu, lai uzlabotu plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitāti, VARAM izstrādājis vairākus iespējamos rīcības variantus, taču atbalsta to, kurš paredz lūgt papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu VARAM pilnīgi visu nepieciešamo uzlabojumu veikšanai - informācijas sistēmu uzlabošanai, laikapstākļu modelēšanai operatīvā režīmā, jaunu tehnisko iekārtu iegādei u.tml.

3.variants ir ar vislielākajiem sākotnējiem ieguldījumiem jeb papildus izdevumiem no valsts budžeta - ap 6,76 miljoniem eiro, taču novērsīs minētās problēmas un ļaus realizēt nepieciešamos pasākumus valsts un pašvaldību līmenī, nodrošinās pilnvērtīgu plūdu risku un draudu informācijas apriti un plūdu draudu brīdinājuma sistēmas funkcionēšanu, kā arī ļaus Latvijai līdzvērtīgi piedalīties starptautiskajā informācijas apritē, kas saistīti ar laikapstākļu un to ekstrēmu skaitlisko modelēšanu un prognozēšanu, tādējādi veicinot iespēju valstij un sabiedrībai izvairīties no lieliem sociāli ekonomiskiem zaudējumiem, prognozē VARAM.