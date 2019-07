Divas riepas – labi! Četras riepas – slikti!

Nelielam taktiskam pārsvaram jau priekšlaicīgi vēlos pateikt, ka, manuprāt, Rīgas dome pēdējo padsmit gadu laikā to iedzīvotāju labā, kas nav krieviski domājoši pensionāri mikrorajonos, ir darījusi sasodīti maz, un mani iepriekšējie raksti neļaus pārprast nostāju galvaspilsētas pārvaldības jautājumos (īpaši atjautīgajiem – klikšķiniet uz mana vārda raksta augšdaļā). Pēc šī nelielā ievada esmu gatavs uzsākt kritisku vārdu virknējumu visiem tiem, kuriem šķiet, ka jebkuras visuma problēmas atrisināsies, kolīdz uz katras Rīgas ielas tiks izveidotas velojoslas abos virzienos un to malās būs puķu podi.

Ironiskā kārtā, tieši “podu glābšana” bija viena no akcijām, kas lika manām smadzenēm censties izdalīt ar nulli. Proti – pilsētas apsaimniekotāji bija veikuši kārtējo sev raksturīgi tizlo soli un centrā uzstādījuši grūti kopjamus un pārāk dārgus milzu puķupodus. No malas skatoties – tie traucēja pārvietoties ne tikai gājējiem, bet arī velosipēdistiem, turklāt nesniedza patvērumu no saules, kā to darītu koki, tāpēc pilsētas labā principā darīja tikpat daudz laba, cik salūzuša kaula ārstēšanai dod savainojuma papūšana un nobučošana.

Kritizēt galvaspilsētas domes un tās apakšstruktūru darbu ir ne tikai vērtīgi, bet arī ļoti vienkārši. Brīdī, kad viss ir slikti, katrs nepiepildīts esošais vai topošais politiķis var izvēlēties jebkuru kļūdu un censties panākt ļoti plašu tās rezonansi. Un šeit pat nav būtiski vai tā ir nesakārtotā veloinfrastruktūra vai muļķīgi puķu podi, jo abos gadījumos tas ir tikpat vērtīgi, kā uzspļaut uz ceļmallapas un pielīmēt to pie vēsturiskā bruģa. Neesmu moderns pilsētvides aktīvists, kura vienīgā dzīves raize ir no dzīvokļa centrā kopā ar savām atvasēm kravaskastes velosipēdā aizkratīties līdz Kalnciema tirgum, tomēr man šķiet, ka Rīgas lielākā un pagaidām vienīgā īstā problēma ir sūdīgs sabiedriskā transporta tīkls.

Jā, Rīgā ir pārāk daudz automašīnu. Neoperēju ar sev nepieejamu statistiku, taču izsaku pārgalvīgu minējumu, ka lielākā daļa no šīm automašīnām ir nevis pašu rīdzinieku spēkrati, bet gan to Latvijas iedzīvotāju, kuri uz darbu galvaspilsētā ierodas ne tikai no tuvējām piepilsētām, bet arī salīdzinoši tālākām pilsētām kā minimums 100 kilometru rādiusā. Vai veloceļi un puķupodi liks šai te – lielākajai daļai autovadītāju – pārsēsties uz velosipēdiem? Diez vai. Vai utopiskas “park&ride” sistēmas ieviešana spēs nodrošināt visiem šiem cilvēkiem nokļūšanu no jebkuras Rīgas robežas līdz darbam centrā vai kādā no mikrorajoniem? Diez vai. Respektīvi – mums var būt piecas velomaģistrāles no Berģiem līdz Bolderājai, bet neredzu kā tas varētu ievērojami samazināt automašīnu skaitu pilsētā.