"airBaltic" sasniedz rekordaugstu klientu apmierinātības līmeni

"Pēdējos gados mūsu komanda ir ievērojami uzlabojusi "airBaltic" klientu apmierinātības līmeni, koncentrējoties uz to, lai pilnveidotu pasažieru pieredzi no lidojumu rezervēšanas brīža līdz pat vēlamā galamērķa sasniegšanai. Mēs esam priecīgi redzēt, ka klientu pieredze apliecina mūsu ieguldītos pūliņus," pauž "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

Kopumā laikā periodā no 2019. gada 21. marta līdz 11. aprīlim tika aptaujāti vairāk nekā 3 200 respondentu. Aptauju veica neatkarīga izpētes kompānija "Kantar".

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" ir uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvivu, kā arī uz Kosu un Menorku.