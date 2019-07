Paula Freimane: "Ir blogeri, kuriem ir vienalga, ko viņi reklamē, ka tik nauda"

📚📸Tā nu es te gandrīz pusgadu klusiņām strādāju, pie kaut kā, par ko tik sen jau sapņoju. Mana pirmā Pavārgrāmata!!! Protams, ne parasta pavārgrāmata, bet gan veselīgo recepšu pavārgrāmata un daudz kas vairāk. Bildē es iemūžinu 100 recepti! Un jūtu neizsakāmu gandarījumu 😍 nespēju sagaidīt kad no šīs mazās “studijas” ko iekārtoju, grāmata būs grāmatnīcu plauktos un varēsiet iegādāties arī Jūs! Par to kad, drīzumā, Jo Pavisam Drīz! #ZeltaSastāvdaļa #Book #freemancooking

A post shared by PAULA FREIMANE (@paolafreeman) on Mar 21, 2019 at 8:24am PDT