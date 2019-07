Latvijas sabiedrības zināšanas par pensiju 2.līmeni ir viduvējas vai sliktas

“Pensiju 2.līmenis ir iedzīvotāju nauda, kuru nesajūtam šodien, bet tā būs nozīmīgs atbalsts nākotnē. Šobrīd 6% no strādājošo algas katru mēnesi tiek novirzīti pensiju 2.līmeņa uzkrājumu veidošanai un no nākamā gada šo uzkrājumu būs iespējams mantot. Tāpēc pensiju plānu dalībniekiem ir jābūt apdomīgiem un disciplinētiem investoriem. Jo tas, kur un kādā veidā izvēlētais pensiju pārvaldītājs iegulda iedzīvotāju naudu, ir tiešā mērā atkarīgs no katra paša izvēles. Ieteicamākais ir izvēlēties savam vecumam atbilstošu pensiju plānu, kas paredz aktīvākus ieguldījumu ar lielāku peļņas potenciālu jaunībā, bet, tuvojoties vecumdienām, ieguldījumi kļūst konservatīvāki, saglabājot iepriekš nopelnīto. Tāpat noteikti jāizvērtē vēsturiskie peļņas rādītāji, kam ļoti būtisks ir mērogs - viena gada rezultāti nav rādītājs, ir jāskatās vismaz 5 vai 10 gadu griezumā,” stāsta "Swedbank" Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītājs Pēteris Stepiņš.

“Diemžēl pašlaik visa informācija par pensiju plānu darbību nav pieejama vienkopus, un arī tā, kas ir pieejama (piemēram, iemaksu un nopelnītā atskaite portālā "Latvija.lv") ir gan grūti atrodama, gan arī sarežģīta un ne uzreiz saprotama. Lai no esošās informācijas uzzinātu, cik tiešām iedzīvotājs savā pensiju plānā gada laikā ir nopelnījis (jo vairāku gadu griezumā var būt mainījusies gan darba alga, gan pensiju plāns vai pārvaldītājs), ir jālejupielādē atskaites par vairākiem gadiem un pašam jāveic sarežģīti finanšu aprēķini. Būsim atklāti - bez zināšanām finanšu jomā to neviens nedara un nedarīs. Nedaudz var palīdzēt portāls Manapensija.lv, kur var apskatīt pensiju plānu nopelnīto attiecīgajā gadā vai noteiktā laika posmā. Taču tā ir tikai daļa no nepieciešamās informācijas, un to var salīdzināt ar vidējo temperatūru siltumnīcā. Kopumā jāsaka, ka šīs kopējās bildes trūkums arī visdrīzāk ir lielākā barjera straujākas iedzīvotāju izpratnes veicināšanai par pensiju uzkrājumiem,” norāda Pēteris Stepiņš.