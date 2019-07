Igaunijas festivālā "I Land Sound" būs Rīgas izdevniecības "Amber Muse" skatuve

"Amber Muse" būs viens no nedaudziem ārvalstu izpildītājiem, kurus šogad organizatori aicinājuši piedalīties ar savu programmu. 12. jūlijā uz skatuves Terrass, no 12:00 līdz 4:00, Amber Muse sastāvā uzstāsies vairāki mākslinieki Taran & Lomov, ZaZzy a.k.a. Phonetica, Ksenia Kamikaza (Platz für Tanz), D I N (Micronica), Trashy Kid un East Cho no Latvijas, kā arī Lietuvas dub tehno autors Grad_u (Greyscale) un producents ar jaunu muzikālo skatījumu Deniss Šubins no Sanktpēterburgas.