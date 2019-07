"Demo skapī" šonedēļ - "Sapņu fragmenti", "Pacific K" un "Bel Tempo"

Sapņu fragmenti "Šeit salu nav"

Jaunā pašmāju grupa "Sapņu fragmenti" muzicē poproka manierē, acīmredzami smeļoties iedvesmu tādu mākslinieku mūzikā kā "Coldplay", "Snow Patrol" un pašmāju "Tumsa". "Šeit salu nav" ir grupas otrais izdotais singls (pirmais janvārī izdotais "Tūkstoš lāsēm"), kas balstās uz klavieru arpedžijas, citējot "Coldplay" dziesmu "Clocks", savukārt ģitāra ieskanas radniecīgi mūsu pašu poproka celmlaužiem "Z-Scars".

Grupā ir apvienojušies gan pieredzējuši, gan jaunāki mūziķi ar mērķi piepildīt savu radošo vīziju par modernu populāro mūziku, apvienojot popmūzikas liriskumu un melodiskumu ar rokmūzikas vitalitāti un enerģiju. Grupas sastāvā ir Edgars Kapteinis (vokāls, taustiņi, ritma ģitāra), Undis Sprūdžs (solo ģitāra), Andris Rozenbergs (basģitāra) un Līga Lūse (bungas).

"Šeit salu nav" stāsta par cilvēku savstarpējo saistību, par to, ka ikviena cilvēka zaudējums ietekmē, padarot nabadzīgāku, visu cilvēci.

Noklausies dziesmu.

Bel Tempo "Think Too Much"

Ar dziesmu "Think Too Much" pie pašmāju elektroniskās mūzikas debesīm debitē jauns indie elektroniskās mūzikas duets no Rīgas un Londonas "Bel Tempo". Skaņdarba aizmetnis rodams dziesmu rakstīšanas nometnes “RIGaLIVE” trešajā sesijā, kas norisinājās 2018. gada pavasarī.

Lai arī dueta dalībnieki savus vārdus vēlas paturēt noslēpumā, viņi atklāj, ka kopdarbību ir uzsākuši 2018. gadā. Smeļoties iedvesmu no tādiem māksliniekiem kā “Caribou”, “Toro Y Moi”, “Jungle” un “Jai Paul”, “Bel Tempo” mūzika apvieno jutekliskus bītus un analogo sintezatoru skaņas ar maigiem vokāliem un pulsējošiem ģitāras rifiem, kas rada dejojamu un vienlaikus intīmu atmosfēru.

Mākslinieki savu identitāti neatklāj.

Noklausies dziesmu.

Pacific K "Tranquil State of Mind"

2016. gadā izveidotā apvienība "Pacific K" laidusi klajā pirmo singlu “Tranquil State of Mind” no rudenī gaidāmā grupas pirmā pilnmetrāžas studijas albuma “Light Between Oceans”.

Dziesma stāsta par Zemes spēku un dziļu mieru, par emocionālu izlādi un meditatīvu prāta stāvokli, ko piedzīvot, esot vienatnē ar sevi un dabu. Singls un albums tapis sadarbībā ar skaņu inženieri Tāli Timrotu un ierakstīts studijā “Mints Music” (Rīgas Skaņu ierakstu studija), kas iepriekš sadarbojusies ar tādiem pasaulslaveniem mūziķiem kā Deimiens Raiss (Damien Rice) un Ludoviko Einaudi (Ludovico Einaudi), kā arī vairākām pašmāju grupām - "Prāta vētra", "Satellites LV", "Rīgas modes", "Laika suns" u.c.

“Esam ļoti gandarīti un priecīgi par veiksmīgo sadarbību, kas izveidojās ar Tāli Timrotu. Albumā katrs varēs atrast sev tuvākas skaņas, tas būs krāsains un piesātināts, tomēr ar vienotu noskaņu un vēstījumu,” stāsta grupas līderis un dziesmu tekstu autors Kristaps Bedrītis. Albumā piedalījušies arī pāris viesmākslinieki un būs dzirdami tādi pasaules mūzikas instrumenti kā arābu ūda, zvangs un perkusijas.

Noklausies dziesmu. (Vizualizāciju un teksta video veidojis Reinards Blicsons.)

Grupa “Pacific K” kopā darbojas kopš 2016. gada. Tajā apvienojušies Kristaps Bedrītis (balss, akustiskā ģitāra), Rihards Lībietis (ģitāra), Nauris Babris (bungas) un Toms Kursītis (basģitāra) un grupas unikālo skanējumu veido mūziķu līdzšinējā pieredze instrumentālajā, pasaules, folka, roka, blūza un džeza mūzikā. Līdz šim grupa ir izdevusi minialbumu “Blue Fall EP” (2017), uzstājusies lielākajos Latvijas festivālos, aizvadījusi veiksmīgus koncertus Baltijā, kā arī iesildījusi starptautiski zināmo britu grupu “Fink”.

"Pacific K" FOTO: publicitātes

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par materiāla saturu atbild SIA "TVNET". Saturu veidoja Jānis Žilde.