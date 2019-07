Pašmāju influenceri šķendējas par "Ghetto Games" seksistiskajiem saukļiem

Pilsētvidē redzami plakāti, kuros angļu valodā izmantoti necenzēti vārdi, turklāt plakātos redzamas arī vardarbīgas ainas. Plakātos izmantoti tādi saukļi kā "Some bitches are always ready for opportunities" un "A real women never let her man go to ghetto games hungry or horny". Latviešu valodā gan plakātu tulkojums būtiski atšķiras, proti, "Dažas ir vienmēr gatavas jaunām iespējām" un "Īstas sievietes nekad nepalaidīs savus vīriešu izsalkušus uz "Ghetto Games"".