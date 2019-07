"Demo skapī" šonedēļ - Annna, grupas "audrú" un Podruga

ANNNA "The One That Got Away"

"The One That Got Away" - tā nav salīdzinoši nesen izdotās amerikāņu popzvaigznes Keitijas Perijas dziesmas kaverversija, bet gan jaunas pašmāju dziedātājas Annnas debijas singls. Dziesma tapusi kopā ar Uku Moldau un Kasparu Ansonu "RīgaLive" dziesmu rakstīšanas nometnes ietvaros. Dziedātāja jau paspējusi uzstāties Siguldas pilsdrupu estrādē pirms pasaulē zināmās dziedātājas LP.

Iedvesmojoties no tādiem mūziķiem kā “The XX” un “Florence and the Machine”, Annnas mūzika svārstās no lēniem, alternatīviem gabaliem līdz pat lipīgām indīpopa melodijām.

Annna FOTO: publicitātes

Dziedātāja jauno dziesmu raksturo, kā “tādu mazu vasaras piedzīvojumu, kas liks katram mazliet pasmaidīt”.

Noklausies dziesmu.

Podruga "Make It Stop"

Podruga, dziedātājas Alises Stefanovičas un ģitārista Ričarda Dauksta elektropopa projekts, klausītājiem piedāvā jaunāko singlu – vasarīgi reibinošo „Make It Stop”, kas ieturēts deviņdesmito gadu pirmās puses deju mūzikas ritmos.

Dziesma ir aicinājums pārstāt pārlieku uztraukties un ierobežot sevi, tā vietā ļaujoties piedzīvojumiem, mīlestībai un visam labajam, kas nāk kopā ar savu patieso vēlmju apzināšanos. „Pati skaņdarba tapšana bija ļaušanās kam jaunam un stilistiski atšķirīgam – tas iezīmējas Podrugai neierasti pacilājošajā skanējumā. Pēc desmit gadu pauzes beidzot atsāku arī spēlēt flautu, kas dzirdama dziesmas kulminācijā,” stāsta Alise Stefanoviča.

Podruga FOTO: publicitātes

Mūzikas video veidojušas audiovizuālās mākslinieces Diana Lelis un Marija Mickeviča (MNTHA). Dziesma ierakstīta un apstrādāta studijā „401”, sadarbībā ar pazīstamo hiphopa producentu Tabli (Tomu Horstu).

Podruga savu muzikālo darbību uzsāka 2016. gadā. Līdz šim izdoti trīs singli un minialbums „YPA!”, kā arī nospēlēti daudzi koncerti, tajā skaitā lielākajos Baltijas festivālos.

Noskaties video.

Audrú "Over"

Cranberries

Jaunā pašmāju indīroka grupa "Audrú" nodod plašākam klausītāju lokam savu pirmo singlu "Over" no gaidāmā EP ar nosaukumu "The Lighthouse Trilogy". Grupu veido četri draugi - Ieva, Gita, Jurģis un Artūrs, kuri kopā spēlē jau divus gadus. Šajā laikā ir izveidojies skanējums, ko paši dalībnieki smejoties dēvē par maijpuķīšu grandžu - stilistiski tas ietver elementus no indīroka, indīpopa un amerikāņu folka, jūtamas arī ietekmes no deviņdesmito gadu mūzikas - tādām grupām kā "Silverchair", "Pearl Jam", "Radiohead" un arī "The Cranberries".

Singls "Over" ir stāsts par sevis pārvarēšanu, tikšanu otrpus un atbrīvošanos - vēstījums par sarežģījumiem pašizziņas procesos, pārsātinātu prāta stāvokli un nepieciešamību pēc atrisinājuma.

Noklausies dziesmu.

