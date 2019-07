“Krītošā kaķa” fenomens, kas 1969. gadā palīdzēja NASA astronautiem

Vēstulē savai sievai Katrīnai Mērijai Klerkai Maksvelai Džeimss Maksvels rakstīja: “Man bija jāpaskaidro, ka pētījuma mērķis būtu uzzināt, cik ātri kaķis spēj gaisā apgriezties. Pienācīgākā metode, lai to noskaidrotu, bija kaķa nomešana uz galda vai gultas no dažādiem augstumiem.”

1969. gadā veiktā pētījumā, kuru finansēja NASA, Kalifornijas zinātnieki T. R. Keins un M. P. Šērs zinātniskajā žurnālā “International Journal of Solids and Structures” publicēja pētījumu, kura nosaukums bija: “Dinamisks krītošā kaķa fenomena izskaidrojums” (A Dynamical Explanation of the Falling Cat Phenomenon).