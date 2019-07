“Īsti veči arī raud!” Kas raksturo vīrišķību mūsdienu sabiedrībā?

Viens no emocionālās inteliģences ekspertiem, kurš jau vairāk nekā 15 gadus ikdienā strādā ar vīriešiem, palīdzot viņiem veidot un attīstīt attiecības darbā un ģimenē, izvairīties no vardarbīgu attiecību veidošanas, pilnvērtīgi izdzīvot savas sociālās lomas un prast apzināties savas robežas, kā arī lauzt stereotipus par vīriešiem kā ne-emocionāliem, vienmēr visu varošiem un dominējošiem pārcilvēkiem, ir projekta “The ManKind Project” pārstāvis Deivids Robinsons (David Robinson) no Kanādas.