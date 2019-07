Gausa ienākumi no "airBaltic" pērn pieauguši par 12,2% līdz 1,3 miljoniem eiro

Tostarp 578 490 eiro bijis atalgojums uzņēmumā "airBaltic", kas ir par 0,1% mazāk nekā 2017.gadā. Savukārt prēmijās Gauss saņēmis 669 436 eiro, kas ir par 22% vairāk nekā gadu iepriekš. 53 935 eiro saņemti kompensācijā no "airBaltic" par veselības apdrošināšanu.

Amatpersonas deklarācija liecina, ka pērn Gauss veicis desmit darījumus, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, un to kopējā summa bija 493 200 eiro. Tostarp par 285 000 eiro viņš iegādājies nekustamo īpašumu, 30 000 eiro iemaksājis kopā divos līzinga maksājumos un par remontdarbiem četros darījumos iztērējis 106 200 eiro. Savukārt 40 000 eiro tērēti "izdevumu segšanai", 12 000 eiro bijis studiju maksājums. Savukārt 20 000 eiro deklarācijā norādīti kā aizņēmums.

"airBaltic" kopumā nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz dažādiem galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" ir uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī uz Kosu un Menorku.